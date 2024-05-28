Путин обвинил Запад в провоцировании действий у Харькова

Основные события в спецоперации сейчас происходят вокруг Харькова. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-подхода, трансляцию которого запустили в Telegram-канале Кремля.
Глава государства отметил, что происходящее на Харьковском направлении спровоцировали действия стран Запада. По его словам, российское руководство уже начало создавать зоны безопасности.
«Россия перешла к созданию зоны безопасности, о чем предупреждала Киев», — подчеркнул он.
Ранее российский лидер прокомментировал ситуацию с завершением срока украинского президента Владимира Зеленского. Путин напомнил, что в конституции Украины не было информации о продлении его полномочий.
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