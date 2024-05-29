Пушилин заявил, что у России сейчас нет задачи освободить Харьков

Пока задача освобождения Харькова перед ВС России не стоит — у продвижения армии другая цель, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова привело РИА «Новости» .

Величина этой зоны будет зависеть от дальности поставляемого на Украину вооружения — в любом случае «все должно быть пропорционально», добавил он.

Еще в 2022 году Денис Пушилин сам не раз отмечал, что «пришло время освобождать русские города, основанные русскими людьми», и называл Харьков в их числе. Глава республики указывал, что после того, как населенные пункты «вернутся домой», придется участвовать в их восстановлении.

В 2023 году генерал британской армии Руперт Джонс предрекал украинской армии потерю ряда крупных городов в ходе спецоперации. По его мнению, Украина, в частности, лишится контроля над Харьковом и Запорожьем. Джонс также прогнозировал освобождение Артемовска российскими войсками, и оно действительно произошло в мае-2023.