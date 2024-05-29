Взрыв прогремел в Харькове

«Общественное»: взрыв прогремел в Харькове на фоне сирены воздушной тревоги

Фото: Unsplash

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Был слышен взрыв, предположительно, за пределами города», — отметили авторы публикации.

В городе звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики с помощью двух дронов-камикадзе атаковали Белгородскую область. Под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.

В Ровенской области зафиксировали прилет по арсеналу воинской части ВСУ в городе Сарны. В результате взрыв спровоцировал мощную детонацию и сильный выброс пламени.

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте