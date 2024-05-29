Взрыв прогремел в Харькове

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Был слышен взрыв, предположительно, за пределами города», — отметили авторы публикации.
В городе звучали сирены воздушной тревоги.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики с помощью двух дронов-камикадзе
атаковали Белгородскую область. Под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.
В Ровенской области зафиксировали
прилет по арсеналу воинской части ВСУ в городе Сарны. В результате взрыв спровоцировал мощную детонацию и сильный выброс пламени.
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