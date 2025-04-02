Российской армии нужны «землеройный войска». Такое заявление в «Мастерской новых медиа» сделал глава аналитического центра «Рыбарь» Михаил Звинчук, говоря о нестандартных ходах ВС России в рамках СВО.

«Сейчас абсолютно всю тактику ведения боевых действий необходимо пересматривать. Нам в действительности нужны землеройные войска с какими-то подземными подводными лодками, которые закапываются щитами для прокладки тоннелей, проходят под укрепрайонами противника и минными полями, и где-то в неожиданном месте всплывают», — подчеркнул блогер.

По его словам, такая тактика действительно изменила бы ход боевых действий. Однако «землеройные войска» — пока фантастика.

Зачастую самая главная проблема заключается в преодолении серой зоны, переднего края и линий обороны. Это сделать крайне сложно в условиях доминирования обеих сторон в дронах и «повальном минировании всего и вся», объяснил Звинчук.

Ранее российские войска провели операцию «Поток», во время которой бойцы прошли около 15 километров по трубопроводу и неожиданно для противника оказались в глубине его обороны.