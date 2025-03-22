Операция «Поток» ВС России привела к настоящей панике в рядах Вооруженных сил Украины. Ситуация для армии стала критической, сообщила газета The Wall Street Journal .

Несмотря на официальные заявления о том, что ситуация находится под контролем, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные сообщили о панике среди боевиков. Некоторые командиры приказали подчиненным отступать до получения приказа от старших офицеров.

В рамках операции «Поток» российские бойцы прошли около 15 километров по трубопроводу и неожиданно для противника оказались непосредственно у Суджи в глубине обороны врага.

Накануне Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на газоизмерительную станцию «Суджа». Удар назвали преднамеренным, его расценили как провокацию, направленную на дискредитацию мирных инициатив американского лидера Дональда Трампа. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.