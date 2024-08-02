«Нужно заслужить». На СВО призвали отправлять только лучших бойцов

У задержанного гендиректора «Военторга» Владимира Павлова нашли особняк на Рублевке за 300 миллионов рублей. Он также является совладельцем банкетного зала премиум-класса «Консул» в центре Москвы. Откуда такие богатства у обычного директора магазина? Военкор 360.ru Антон Шестаков предложил таких, зарабатывающих на армии, отправлять в зону боевых действий, но военный эксперт Василий Дандыкин на это ответил, что право служить в зоне СВО нужно заслужить.

«Я считаю, что у нас это не наказание. Это право (отправиться в зону СВО — прим. ред.) нужно заслужить, чтобы туда пойти, там лучшие воюют», — заявил Дандыкин.

Он напомнил, что не так давно президент России Владимир Путин увеличил материальное вознаграждение. Единовременная выплата участникам спецоперации выросла в два раза. Теперь она составляет 400 тысяч рублей.

«Я думаю, что у нас должен быть больший выбор из кандидатов, которые должны там находиться», — отметил военэксперт.

Ранее суд отправил под арест руководителя «Военторга» Владимира Павлова. Это произошло в рамках расследования по делу о хищении денег при исполнении государственных контрактов. Глава сети магазинов пробудет под стражей до 30 сентября