Суд арестовал главу «Военторга»

Главу «Военторга» Павлова арестовали до 30 сентября по делу о хищении

Фото: РИА «Новости»

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 30 сентября руководителя «Военторга» Владимира Павлова в рамках расследования по делу о хищении денег при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщил ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 сентября», — заявила судья на заседании в четверг.

Ранее главе «Военторга» предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также известно, что суд арестовал второго фигуранта дела Тимура Исакова.

На заседании Павлов не признал вину по делу о мошенничество. Также он обещал, что не станет скрываться и будет работать со следствием. Павлова считают участником схемы по продаже Минобороны армейских наборов личной гигиены по завышенным ценам.

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