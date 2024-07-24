Российские бойцы рассказали о секретной мастерской по работе с FPV-дронами в зоне СВО

«Известия»: в зоне СВО есть мастерская, в которой изучают захваченные FPV-дроны

Российские войска рассказали «Известиям» о секретной мастерской в зоне СВО, где они работают с FPV-дронами. Там они обучают новичков и изучают трофейные беспилотники.

Потайная лаборатория расположена под землей и разбита на несколько корпусов. В них проходят теорию по управлению «птицами», а также техническое устройство БПЛА. Опытные преподаватели готовят очередной взвод операторов ударных дронов.

«На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но все-таки здесь мои навыки более востребованы», — отметил боец с позывным Белый.

Военный с позывным Маяк рассказал, что занимается нестандартным применением FPV-дронов и анализирует трофейные беспилотники, чтобы в дальнейшем применить эти знания в проектировании российских «птиц».

Российские войска уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ. Об этом во вторник сообщило министерство обороны.