Российские бойцы рассказали о секретной мастерской по работе с FPV-дронами в зоне СВО
«Известия»: в зоне СВО есть мастерская, в которой изучают захваченные FPV-дроны
Российские войска рассказали «Известиям» о секретной мастерской в зоне СВО, где они работают с FPV-дронами. Там они обучают новичков и изучают трофейные беспилотники.
Потайная лаборатория расположена под землей и разбита на несколько корпусов. В них проходят теорию по управлению «птицами», а также техническое устройство БПЛА. Опытные преподаватели готовят очередной взвод операторов ударных дронов.
«На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но все-таки здесь мои навыки более востребованы», — отметил боец с позывным Белый.
Военный с позывным Маяк рассказал, что занимается нестандартным применением FPV-дронов и анализирует трофейные беспилотники, чтобы в дальнейшем применить эти знания в проектировании российских «птиц».
Российские войска уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ. Об этом во вторник сообщило министерство обороны.