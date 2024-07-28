Российские бойцы начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

Вооруженные силы России начли перехватывать видеосигнал с украинских дронов. Об этом ТАСС сообщил экс-командир подразделения связи в зоне СВО с позывным Калина.
Российские бойцы определяют вражеские маршруты, расположение операторов украинских БПЛА и следование дронов. Картинку перехватывает радиоэлектронная разведка, уточнил собеседник агентства.
В начале недели российские военные ликвидировали с помощью FPV-дронов танк Abrams ВСУ американского производства. Также бойцы ликвидировали украинский экипаж.
Беспилотники морпехов ВС России стали находить замаскированные позиции врага даже ночью, сообщил сайт kp.ru.
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