Российские бойцы начали перехватывать картинку с дронов ВСУ

ВС России стали перехватывать сигналы дронов ВСУ и выявлять их маршруты

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России начли перехватывать видеосигнал с украинских дронов. Об этом ТАСС сообщил экс-командир подразделения связи в зоне СВО с позывным Калина.

Российские бойцы определяют вражеские маршруты, расположение операторов украинских БПЛА и следование дронов. Картинку перехватывает радиоэлектронная разведка, уточнил собеседник агентства.

В начале недели российские военные ликвидировали с помощью FPV-дронов танк Abrams ВСУ американского производства. Также бойцы ликвидировали украинский экипаж.

Беспилотники морпехов ВС России стали находить замаскированные позиции врага даже ночью, сообщил сайт kp.ru.

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