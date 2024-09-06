Новый глава МИД Украины отчитался о ситуации на фронте

Глава МИД Украины Сибига отчитался перед Польшей о ситуации на поле боя

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига отчитался перед коллегой из Польши Радославом Сикорским о ситуации на фронте. Об этом министр сообщил в социальной сети Х.

«Сегодня утром я провел первый телефонный звонок в качестве главы МИД Украины с моим польским коллегой», — написал Сибига.

Верховная рада утвердила кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел 5 сентября. Он занял пост Дмитрия Кулебы.

На Украине сразу несколько министров подали заявления об отставке. Свои должности решили покинуть вице-премьер Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и другие.

Кадровые перестановки в правительстве связаны в том числе с обрушением фронта под Красноармейском, заявил депутат Рады Александр Дубинский. Он допустил, что кабмин обновляют для создания видимости перемен.