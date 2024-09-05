Сибига стал новым министром иностранных дел Украины

Рада утвердила Сибигу главой МИД Украины вместо Кулебы

IMAGO/Vesa Moilanen
Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Верховная рада утвердила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

До этого Сибига был заместителем главы внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что сразу несколько украинских министров подали заявления об отставке. Свои посты захотели покинуть вице-премьер Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и другие высокопоставленные лица.

Как сообщалось, Кулеба мог уйти в отставку еще в апреле, но тогда это не позволил сделать Госдепартамент.

Журналисты газеты Politico предположили, что нынешние кадровые перестановки на Украине могут вызвать беспокойство в Белом доме.

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