Новые российские дроны удивили американцев

Некоторые российские подразделения в зоне спецоперации перешли на оптоволоконные FPV-дроны, неподверженные украинским системам радиоэлектронной борьбы и способные проникать в укрытия противника. Об этом сообщил журнал Forbes .

До недавних пор украинским артиллеристам удавалось прятать гаубицы в тщательно замаскированных блиндажах и неприметных зданиях, куда не могли попасть крупные разведывательные беспилотники. Теперь же в арсенале российской армии появились оптоволоконные FPV-дроны, способные протиснуться в узкие пространства.

Если большинство беспилотников подключены к операторам по радио, и их можно заглушить, то новые оптоволоконные образцы поддерживают связь по многокилометровым катушкам с миллиметровыми проводами, поэтому не подвержены помехам. Несмотря на их недостатки, например, высокую стоимость и риск выдать месторасположение оператора, такие БПЛА показали высокую эффективность.

«Награда стоит риска и усилий. Развертывая больше оптоволоконных беспилотников, русские преодолевают две основные защиты Украины от малых беспилотников: маскировку и глушение», — заявил журналист Дэвид Экс.

Вооруженные силы России использовали оптоволоконные дроны при освобождении Курской области. Один из них уничтожил украинскую самоходную установку «Гвоздика».