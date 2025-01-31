Оператор БПЛА Росгвардии уничтожил украинский танк в Курской области

Опператор беспилотника уничтожил украинский танк Т-72 в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Боец, попав ударным дроном, вызвал детонацию боекомплекта в танке. Прогремел мощный взрыв. Сама машина и весь ее экипаж были уничтожены.

Росгвардия также опубликовала видео с места боестолкновения.

Ранее спецназ ведомства уничтожил в Курской области украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Замаскированную 122-миллиметровую САУ обнаружили, наблюдая за позициями противника, и нанесли по ней точный удар оптоволоконным дроном-камикадзе.

Генеральный штаб ВСУ впервые опубликовал карту боевых действий в регионе, фактически признав, что потерял до 70% оккупированных в августе территорий.