17 января 2025 01:24 Дрон на леске. Как беспилотник «Князь Вандал» оставил НАТО без кучи техники Военный волонтер Живов: дрон «Князь Вандал» обходит РЭБ и бьет по противнику 0 0 0 Фото: via Globallookpress.com Спецоперация

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Специальная военная операция РФ на Украине

Разработанный российскими специалистами ударный FPV-беспилотник «Князь Вандал Новгородский», или как называют его военные КВН, стал одним из главных орудий для уничтожения бронетехники ВСУ. Его главное отличие — оптоволоконный кабель, через который им управляет оператор. Такая система сделала дрон неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об устройстве беспилотника и его применении в зоне спецоперации — в материале 360.ru.

Ущерб врагу на 300 миллионов долларов

Беспилотник КВН разработал новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник». Руководитель предприятия Алексей Чадаев рассказывал, что впервые дрон использовали для ударов по позициям украинских боевиков, зашедших в Курскую область.

Необычное название беспилотника раскрыл губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Вандал Новгородский — легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом», — рассказывал он в своем Telegram-канале после первого использования дрона. БПЛА устроен достаточно просто. Его оснастили катушкой с оптоволоконным-кабелем протяженностью от 10 до 15 километров.

Во время полета провод разматывается, обеспечивая оператору качественную картинку. Для поражения вражеской техники беспилотник несет на себе до трех килограммов боезапасов.

Этот аппарат способен летать на предельно малой высоте и атаковать под неожиданным углом. Противник привык ждать атаки сверху, но оператор КВН может подвести дрон ниже, пользуясь отвлечением врага. При этом высокая скорость устройства создает элемент неожиданности.

Фото: news.ru / Global Look Press

Кроме того, используемый для управления оптоволоконный кабель обеспечивает оператору связь на территориях со сложным рельефом. Для управления дроном с радиоканалом специалисту необходимо поднимать его в небо для прохода сигнала.

Если на местности, где он действует, есть перепад высот или беспилотник скрылся за лесом, то управление им серьезно усложняется. У дронов на оптоволокне таких проблем нет. За счет масштабного производства КВН уже используют на многих направлениях в зоне СВО.

Губернатор Никитин в своем ежегодном послании жителям Нижегородской области объявил, что беспилотники «Князь Вандал Новгородский» за все время использования уничтожили поставленную на Украину технику НАТО на более чем 300 миллионов долларов.

Особенности FPV-дрона «Князь Вандал»

Главная особенность беспилотника КВН в том, что он не поддается воздействию РЭБ противника, а оператора можно лишить управления, только если перерезать кабель. Об этом 360.ru рассказал военный волонтер Алексей Живов.

«„Князь Вандал“ успешно применяется на целом ряде направлений и у множества подразделений. В частности, Дмитрий Рогозин уже успешно применяет КВН, в „Эспаньоле“ он готов к применению», — пояснил он.

Фото: ura.ru / Global Look Press

Сообеседник 360.ru добавил, что дальность полета беспилотника и его боезапас позволяют легко поразить пехотные подразделения противника и бронетехнику. Все зависит лишь от опыта оператора. «Появление КВН привело к тому, что мы впервые обогнали противника по дронам за все время СВО», — подчеркнул Живов. Военный волонтер уточнил, что от простых беспилотников, которыми операторы управляют по радиоканалам, военные тоже не откажутся и продолжат использовать оба варианта дронов.

В чем сложности в управлении КВН?

По словам Живова, использование беспилотников на оптоволокне поначалу вызывало трудности у операторов, потому что кабель мог запутаться, а при контакте с водоемами сигнал передавался с искажениями. Но сейчас ситуация исправилась. «Как показала практика, те, кто уже умел управлять обычными FVP-дронами, быстро переучились на дроны с оптикой и показали хороший результат. Да, ветер может подуть и снести кабель или он запутается в ветвях. Своя специфика применения этих аппаратов есть», — подчеркнул военный волонтер.

Фото: news.ru / Global Look Press

Он добавил, что очень благодарен конструкторскому бюро «Ушкуйник» и его руководителю Алексею Чадаеву за эту авторскую разработку, так как предприятие стало первым в России, выдавшим такой серийный массовый продукт. «Уже есть безымянные аналоги. Появились и другие „дроны на леске“. Здесь ничего уникального нет. Оптоволокно можно купить, намотать его на катушку и присоединить к любому носителю», — сказал Живов. Собеседник 360.ru отметил, что уже появились беспилотники под названием «Гроза-Леска», которые также успешно применяются на фронте и обладают схожими с КВН характеристиками.

Где будут собирать БПЛА «Князь Вандал»?

Генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев объявил, что производство беспилотника «Князь Вандал Новгородский» в ближайшее время откроют в нескольких регионах России. Кроме того, лаборатории по сборке аппаратов появятся в зоне специальной военной операции.

Фото: via Globallookpress.com / Global Look Press

«Туда будут приезжать готовые комплекты дронов и собираться, а также дооснащаться под конкретную задачу», — заявил он в комментарии ТАСС. Чадаев подчеркнул, что представители центра не считают себя монопольными разработчиками дронов с оптоволоконными кабелями, поэтому ведут консультации и с другими отечественными разработчиками, выпускающими такие беспилотники.