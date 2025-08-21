Новой украинской ракете предрекли судьбу предшественницы: «Фламинго» уничтожат на корню

Если российская разведка сумеет найти на Украине производство ракет «Фламинго», военные немедленно его уничтожат. Об этом сообщил в интервью «Свободной прессе» доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

Он напомнил, как до этого нанесли удар по производству ракет «Сапсан», дождавшись, пока все будет готово к запуску.

«Мы уничтожили все производство одним разом, нанеся максимальный ущерб даже не Украине, а в первую очередь Европе», — подчеркнул Сивков.

Кроме того, по его мнению, ракету «Фламинго» нельзя назвать украинской, поскольку у страны для этого нет ни необходимых смежных производств, ни высококвалифицированных работников. Вероятнее всего, считает офицер, ее произвели на Западе и поставили на Украину, например, через Германию.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал начало серийного производства таких ракет к началу 2026 года. По его словам, они смогут поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров от места запуска.