Импортный «шедевр». Украинские «Фламинго» оказались копией британской ракеты

После уничтожения в глубоком тылу ОТРК «Сапсан» Украина показала всему миру «Фламинго» — ракету, якобы способную долететь до Сибири и дальше. Что на самом деле может этот «шедевр оборонки» — в материале 360.ru.

Снимок новой крылатой ракеты «Фламинго» опубликовал в Facebook* фотограф агентства Associated Ефрем Лукацкий. Он отметил, что фото сделали несколько дней назад в цехе одой из оборонных компаний Украины. Судя по снимку, ракета получила прямое крыло и четыре стабилизатора, сообщила Lenta.ru.

Копия британской FP-5 Создание собственной ракетной программы требует много времени и больших ресурсов. Но у киевского режима есть лайфхак. «В Киеве объявили сенсацию — мол, пошло серийное производство „украинской“ ракеты „Фламинго“. На деле же этот „шедевр оборонки“ подозрительно — один в один — похож на британский FP-5, который пару месяцев назад светился на выставке в Абу-Даби», — сообщил Telegram-канал «ОТМ». Журналисты предположили, что ракету производит компания Milanion Group Ltd, зарегистрированная в Великобритании. «Milanion Group давно крутит дела с „Украинской бронетехникой“ — вместе клепают роботизированные железяки. Так что схема простая: купили лицензию, облепили желто-голубыми наклейками, дали свое название — и выкатили как „национальную гордость“», — добавили авторы поста.

Фото: РИА «Новости»

Они добавили, что разработчики «нарисовали» мощные цифры: дальность полета — 3000 километров, скорость — до 900 метров в секунду. «На бумаге звучит страшно, а по факту все тот же импортный конструктор, только в вышиванке. Киев снова пытается продать миру сказку о „своем чудо-оружии“, хотя максимум, что у них свое, — это громкое название», — подчеркнули в «ОТМ». Военкоры Telegram-канала Win/Win добавили сравнили «Фламинго» и российские «Искандеры». Последние развивают скорость 2100-2600 метров в секунду, а их обновленные версии — еще больше. Это демонстрирует абсолютно неэффективная работа украинской системы ПВО. «Украинская крылатая ракета „Фламинго“, о которой вчера написало агентство Associated Press, выглядит как британская ракета FP-5 Milanion», — сообщили украинские журналисты.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Запад помогал создавать «Фламинго» Западные производители могли участвовать в создании «Фламинго», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «В принципе, [создать такую ракету они] могли бы при помощи западных стран. Опасность, естественно, она представляет. Более того, руководство Украины не дружит с головой. Они вполне могут попытаться [ее запустить], если ракета есть, конечно, если это не фейк», — рассказал парламентарий Lenta.ru. Он добавил, что если ВСУ попытаются использовать «Фламинго», российские спецслужбы смогут вычислить координаты мест базирования ракет и поразить их. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.