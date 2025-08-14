ФСБ и Минобороны нанесли удары по объектам на Украине, где создавали «Сапсаны»

Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с коллегами из Минобороны во время спецоперации нанесли удары по украинским объектам военно-промышленного комплекса, на которых создавали оперативно-тактические ракетные установки «Сапсан». Об этом сообщило ЦОС ФСБ.

«Установлено, что при финансовой поддержке Германии и содействии иностранных специалистов на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украины осуществлена разработка и развернуто производство оперативно-тактических ракетных комплексов среднего радиуса действия „Сапсан“», — заявили в ведомстве.

Разрабатываемое оружие должно было наносить удары вглубь России. ФСБ получили данные о разработке и производстве комплексов, а также координаты зданий и предприятий, которые участвовали в создании техники. По целям успешно отработали огневым ударом.

Действия силовиков и военных помогли предотвратить угрозу России и ликвидировать базу производства ракет на Украине, в том числе на большой срок заблокировать планы ВСУ по созданию «Сапсанов».

Ранее ФСБ опубликовала карту вероятного поражения России «Сапсанами». Под ударом могли оказаться ряд регионов.