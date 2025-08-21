Зеленский анонсировал массовое производство ракет «Фламинго» к началу 2026-го

Владимир Зеленский заявил, что массовое производство ракеты «Фламинго», способной поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров, планируется начать к началу следующего года. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Зеленский… ожидает массового производства (ракеты „Фламинго“ — прим. ред.) к началу следующего года», — указано в публикации.

Президент Украины назвал «Фламинго» большим успехом. По его словам, испытания ракеты уже прошли.

«К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе–феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы», — процитировало его издание «РБК-Украина».

Ранее в Сети появилось первое фото украинской ракеты «Фламинго». Якобы ее засняли в цехе одной из ведущих оборонных компаний Украины. Однако возник нюанс: украинскую «новинку» опознали как крылатую ракету наземного базирования FP-5, которую делают в ОАЭ британцы и арабы.