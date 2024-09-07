ВС России уверенно продвигаются в зоне СВО и скорая утрата Красноармейска (украинское название — Покровск — прим. ред.) больно ударит по ВСУ, сообщило издание The Spectator. Авторы статьи назвали город стратегически важным для Украины, поэтому утрата контроля над ним станет серьезным ударом по украинской армии.

«Его потеря станет сокрушительным ударом для Украины. Являясь крупным логистическим узлом, город имеет стратегическое значение для обеих сторон, находясь на перекрестке железнодорожных и автомобильных дорог, которые питают другие города и поселки вдоль линии фронта», — отметили журналисты.

Издание добавило, что Красноармейск можно назвать ключами от Донбасса, получив которые Россия, вероятнее всего, освободит территорию ДНР от ВСУ. По мнению авторов статьи, до установления контроля над городом осталось не так много времени — они особенно отметили работу российских артиллеристов.

Накануне под огонь ВС России под Красноармейском попала колонна бойцов ВСУ. По словам подпольщика Сергея Лебедева, вражеская техника двигалась со стороны Павлограда.