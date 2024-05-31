Норвегия назвала возможными удары Украины вглубь территории России

Украина может использовать западное оружие для ударов по территории России. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде телерадиокомпании NRK .

«Мы считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным нападать на Россию внутри России», — сказал он.

Эйде добавил, что республика может использовать западное оружие против военных объектов, имеющих отношение к спецоперации. Дипломат назвал такую ситуацию «совершенно нормальной» во время конфликта.

Канада тоже не ограничивала Украину в использовании передаваемого ей оружия. Подобное заявление делали Польша и Дания. Последняя назвала возможные атаки на Россию «частью самообороны».

США сомневались, разрешать ли Украине использовать свое оружие для обстрелов российских территорий. Но, как стало известно иностранным СМИ, американский президент Джо Байден втайне уже выдал распоряжение.