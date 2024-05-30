Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен, сообщило РИА «Новости».
«Это не новая позиция», — подчеркнул он.
Расмуссен добавил — возможные атаки на военные объекты России являются «частью самообороны».
«Мы изначально проясняли», — отметил министр.
Однако украинская армия даже не пытается ограничиться нанесением ударов по военным объектам. Боевики регулярно обстреливают гражданские объекты. Под ударами ежедневного находится Белгородская область.
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