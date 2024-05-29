Канада не ограничивала Украину в использовании оружия

Канада не ограничивала Украину в использовании передаваемого ей оружия. Такое заявление сделала министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли, сообщило РИА «Новости».
«В Канаде не ставятся условия конечного пользователя в отношении поставок оружия на Украину», — сказала Жоли.
Она призвала занять «прогрессивную позицию» в этом вопросе.
До этого Польша сообщала, что не ограничивает украинскую армию в использовании вооружений, в том числе для ударов по российской территории. В Минобороны страны призвали другие государства последовать этому примеру.