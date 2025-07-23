Ночной удар «Гераней». Массовый налет беспилотников накрыл Кривой Рог

Российские подразделения атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области Украины дронами-камикадзе «Герань». Об этом в Telegram-канале написал мэр города Александр Викул.
Градоначальник сообщил о взрывах и «массовом налете» беспилотников. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало информацию о прилете дронов в нескольких местах.
Телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Сумах. Подробности в сообщении не привели.
В ночь на 22 июля в Одессе раздались сразу несколько взрывов, начался крупный пожар в «административном здании». Глава Одессы Геннадий Труханов признал, что украинские силы противовоздушной обороны не справились с беспилотниками — город накрыла группа ударных дронов.
Ночью 21 июля российские военные нанесли массированный удар беспилотниками и ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ВПК и инфраструктуре военных аэродромов. Среди уничтоженных объектов — три пусковые установки ЗРК Patriot.
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