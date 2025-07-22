Красное зарево поднялось над Одессой. Город накрыли мощные взрывы

Сразу несколько взрывов раздались в Одессе в ночь на 22 июля. В городе начался и крупный пожар, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Украинская сторона считает, что Одессу накрыла группа ударных дронов. В городе слышна стрельба, работает ПВО.

Глава Одессы Геннадий Труханов признал, что украинские силы противовоздушной обороны не справились с беспилотниками. По его данным, в результате детонации одного из дронов начался пожар на неком инфраструктурном объекте, «административном здании».

Украина регулярно заявляет о взрывах в Одессе. Местные власти рассказывают о баллистических и крылатых ракетах, в сводках упоминаются и беспилотники.

Такие сообщения приходили и в ночь на пятницу, 19 июля. Утверждалось, что после взрывов в Одессе начался пожар.

В ночь на 21 июля российские военные также ударили по предприятиям ВПК Украины. Уничтожить удалось сразу три пусковые установки Patriot.