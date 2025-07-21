Российские военные ночью ударили по предприятиям украинского ВПК

Российские военные ночью нанесли массированный удар, в том числе беспилотниками и ракетами «Кинжал», по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Среди уничтоженных объектов — три пусковые установки ЗРК Patriot и американская РЛС AN/MPQ-65. Кроме того, удары наносили по цехам сборки беспилотников, складам с боеприпасами и зданиям ТЦК.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Мэр Киева Виталий Кличко ночью сообщал о пожаре на территории складских помещений в Соломенском районе города. Перед этим украинские СМИ сообщали о взрывах в столице.