Ночью в Смоленской области отразили атаку беспилотников ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками Смоленскую область сегодня ночью. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Василий Анохин.

«Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», — сказал он.

Анохин отметил, что на место ЧП прибыли спасатели, огонь локализовали. Населению и объектам гражданской инфраструктуры ничего не угрожает.

Утром глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника над регионом. В результате ЧП никто не пострадал. БПЛА сбили над территориями Перемышльского, Дзержинского и Боровского муниципальных округов и на окраине Обнинска.

Как отметило Минобороны, всего за ночь средства ПВО уничтожили 155 украинских дронов над российскими регионами.