Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских дронов

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 155 украинских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА самолетного типа сбивали над Ростовской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тульской, Тверской областями.

Также беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение минувшей ночи средства ПВО сбили шесть беспилотников, летящих по направлению к российской столице.

Днем ранее украинские боевики нанесли удар по маршрутке в Лисичанске. В больницу доставили девять человек, состояние троих оценили как тяжелое. Для раненых проведут телемедицинские консультации со сотрудниками медицинских центров федерального уровня.