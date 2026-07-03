Шапша: над Калужской областью сбили четыре БПЛА за ночь

Ночью в пятницу в небе над Калужской областью сбили четыре беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

По его словам, среди местных жителей никто не пострадал.

«Ночью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над территориями Перемышльского, Дзержинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска», — написал губернатор.

Шапша добавил, что оперативные группы работают на местах. Разрушения инфраструктуры также не зафиксировали.

Всего в течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами России, сообщало Минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что по направлению к российской столице военные ликвидировали шесть БПЛА самолетного типа. Информация о пострадавших или разрушении инфраструктуры не поступала.