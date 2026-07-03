Ночью в Миллеровском районе Ростовской области сбили БПЛА ВСУ

Ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА ВСУ в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — написал он.

По словам Слюсаря, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что местная жительница погибла после ракетного обстрела ВСУ. Также на территории инфраструктурного объекта началось возгорание, еще некоторые энергетические объекты инфраструктуры получили повреждения. На места ЧП выехали сотрудники оперативных служб.

Ночью и утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых дронах в столичном регионе. Он отметил, что на места падения обломков отправились оперативные службы.