Средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два беспилотника на подлете к столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

До этого, в 06:03, он сообщил о других двух уничтоженных дронах, ночью в 2:25 рассказал еще о двух. В итоге количество ликвидированных в Московском регионе аппаратов увеличилось до шести.

Накануне вечером стало известно об ударе ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске в ЛНР. В результате ЧП в больницу попали девять человек, еще троих отправили на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ ударили по автобусу в то время, когда люди возвращались с работы.