Беспилотники самолетного типа сбили над двумя районами Брянской области

Богомаз: 2 БПЛА уничтожили в Навлинском и Суземском районах Брянской области

Фото: РИА «Новости»

В Брянской области предотвратили атаку украинскими беспилотниками. Два дрона сбили в Навлинском и Суземском районах, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны России пресечена очередная атака киевского режима. Над Навлинским и Суземским районами уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявил он.

Богомаз сообщил, что никто не пострадал. Разрушений на земле тоже не обнаружили. Губернатор поблагодарил военных за успешно выполненную работу.

В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу, которая располагалась на расстоянии трех километров от населенных пунктов. Произошло возгорание, которое оперативно локализовали. Губернатор Максим Егоров сообщил, что работники не пострадали.

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