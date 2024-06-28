Беспилотники самолетного типа сбили над двумя районами Брянской области

Богомаз: 2 БПЛА уничтожили в Навлинском и Суземском районах Брянской области

В Брянской области предотвратили атаку украинскими беспилотниками. Два дрона сбили в Навлинском и Суземском районах, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Силами ПВО Министерства обороны России пресечена очередная атака киевского режима. Над Навлинским и Суземским районами уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявил он.

Богомаз сообщил, что никто не пострадал. Разрушений на земле тоже не обнаружили. Губернатор поблагодарил военных за успешно выполненную работу.

В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу, которая располагалась на расстоянии трех километров от населенных пунктов. Произошло возгорание, которое оперативно локализовали. Губернатор Максим Егоров сообщил, что работники не пострадали.