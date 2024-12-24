Нижегородская академия МВД попала под удар украинского беспилотника

Беспилотный летательный аппарат попал здание академии МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, в ходе происшествия возгорания не произошло. По предварительной информации, беспилотник был без взрывчатки. Курсантов эвакуировали.

Официальных данных по поводу случившегося пока не поступало.

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