Военные сбили четыре БПЛА над Ростовской и Воронежской областями

МО: в Ростовской и Воронежской областях уничтожили 4 дрона ВСУ

Дежурные системы ПВО ночью нейтрализовали над двумя российскими регионами четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Три дрона военные ликвидировали над Ростовской областью, один — над Воронежской.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь подтвердил, что атаку БПЛА отразили в Миллеровском и Тарасовском районах. В результате ЧП никто не пострадал. Telegram-канал Mash предположил, что целью украинских военных был аэродром Мюллерово.

Всего вечером 23 декабря средства ПВО сбили девять беспилотников. Еще два БПЛА нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Ранее система защиты воздушного пространства и РЭБ «Купол Донбасса» за неделю сорвала 112 атак украинских дронов. Один из аппаратов пытался ударить по торговому центру «Галактика» в Макеевке. Другой дрон летел на подстанцию в Донецке.