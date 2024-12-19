ВСУ обстреляли Белгородскую область во время прямой линии Путина

Украинские военные обстреляли Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли удары по нашей области. Предварительно, никто не пострадал», — сообщил глава региона.

По данным губернатора, над Белгородом система ПВО сбила украинский беспилотник. Его обломки упали на парковку социального объекта и повредили семь автомобилей, а также остекление и дверь в одном из зданий.

В хуторе Балки Щебекинского округа снаряды ВСУ прилетели в два частных дома и выбили окна, крыши, заборы и надворные постройки.

Сдетонировавший FPV-дрон в селе Двулучное повредил дом и автомобиль. Сейчас на месте происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Во время прямой линии Владимира Путина сразу в трех российских регионах объявляли воздушную опасность.