«Никто не решился зайти». ВСУ приняли якутского штурмовика за мертвого

Штурмовик из Якутии подслушал разговор ВСУ о своей гибели

Украинские военнослужащие приняли прославившегося рукопашным боем штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с позывным Тута за мертвого и не стали осматривать. Он рассказал Telegram-каналу WarGonzo о подслушанном разговоре женщин-военнослужащих.

«Говорят: „Идите проверьте!“ А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: „А он точно без врачебной помощи не выжил. Он вчера кое-как дошел, мы его дронами били“», — вспомнил военный.

Раненый после рукопашного боя Тута выжил. Затем он шесть дней удерживал позицию и прослушивал переговоры украинских военнослужащих по захваченной радиостанции. Бойцу удалось в одиночку уничтожить расчет миномета, склад с дронами и бочку с топливом. Дорогу к своим штурмовик нашел благодаря вещим снам.

Схватка Туты с военнослужащим попала на камеру противника, запись разлетелась по соцсетям. Даже британцев восхитили проявленные им порядочность и сострадание.