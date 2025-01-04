Якутский штурмовик рассказал, как обманул шедших по его следам бойцов ВСУ

Победивший бойца ВСУ в рукопашной схватке штурмовик 39-й мотострелковой бригады Андрей Григорьев с позывным Тута рассказал, что остался в живых, так как сумел обмануть группу выслеживающих его украинских военных. Подробностями он поделился в интервью Telegram-каналу WarGonzo.

По словам Григорьева, после схватки с украинским боевиком он отбил «еще четыре наката ВСУ». Противник знал, где он находится, поэтому несколько раз посылал туда группы своих военных, чтобы «выкурить нашего штурмовика».

Григорьеву повезло, что он забрал рацию у бойца, которого победил в рукопашном бою. Благодаря этому он мог прослушивать переговоры солдат ВСУ и заранее узнавать об их планах, чтобы встретить врага во всеоружии.

Кроме того, якутский штурмовик забрал оружие из соседнего дома, который служил оружейным складом для ВСУ.

«Я три „калаша“ (автомат Калашникова — прим. ред.) зарядил, поставил возле окна, РПГ взял, гранаты приготовил. В окно смотрю, метров 10-12 они проходят мимо меня и не знают, что я там нахожусь», — рассказал боец.

По его словам, он долго не решался вступить в бой, так как был голодным и уставшим, но все же открыл огонь из автоматов, также ударив из РПГ по бронемашине ВСУ и кинув гранаты.

Украинские боевики сбежали, посчитав, что к нему на помощь пришло подкрепление.

Ранее Григорьев рассказал о реакции своей семьи на его победу в смертельной схватке с бойцом ВСУ.