Появились финальные кадры ножевого боя якутского штурмовика с бойцом ВСУ

Финальные кадры ножевой схватки якутского штурмовика Андрея Григорьева и украинского бойца при зачистке населенного пункта Трудовое в ДНР сняли с дрона. Видео опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, кадры сняли с дрона ВСУ, оператор которого наблюдал за ожесточенной рукопашной схваткой окровавленных бойцов.

До этого в сети выложили видео боя, снятое с нашлемной камеры украинского боевика. В самом начале между противниками завязалась перестрелка, которая затем перешла в драку на камнях и ножах.

На финальных кадрах зафиксированы последние секунды боя, когда российский штурмовик, находящийся сверху, бил по врагу. Вскоре Григорьев отпустил поверженного украинского солдата, а тот схватился рукой за лицо.

На видео заметно, что у бойца ВСУ шевелились губы, но звука нет. Но уже известно, что он назвал российского военного лучшим, попрощался с мамой и попросил дать ему спокойно умереть. После того, как Григорьев отошел от него в сторону, раздался взрыв.