Поставка Украине крылатых ракет Tomahawk может значительно усилить напряженность в военном конфликте. Об этом заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Tomahawk — это серьезно и опасно. Их передача Украине приведет к новому, совершенно другому уровню эскалации военного конфликта. Все будет другим. Конечно, никто бы этого не хотел», — сказал Константинов.

По его словам, тема поставок Tomahawk все чаще становится инструментом давления на Россию и способом шантажа.

Константинов подчеркнул, что Россия обозначила свою позицию и готова к переговорам. Однако Зеленский избегает их. Ему не нужна переговорная группа. Для него важнее пиар, возможность привлечь внимание общественности и работа на публику.

«Западные политики, в свою очередь, хотят получить такой мир, который не считался бы их поражением, а не мир как таковой. Украинцы, как и Украина, им не нужны. Все неоднозначно», — сказал глава парламента.

Президент США Дональд Трамп сказал, что почти решил вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине. Но он хочет узнать, как Киев планирует их использовать. Между тем Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы вновь попросить у него дальнобойное оружие.

Бывший советник президента Украины Олег Соскин описал возможный сценарий встречи Зеленского с Трампом. По словам эксперта, украинский президент будет пытаться использовать «последний шанс во что бы то ни стало втянуть Штаты в эту бойню с Россией».