Трамп похвастался, что у США много ракет Tomahawk

Соединенные Штаты располагают большим запасом ракет Tomahawk. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме .

«Все хотят Tomahawk. У нас много Tomahawk. Вам нужны в Аргентине?» — спросил Трамп у аргентинской делегации.

Ранее британская газета Financial Times заявила, что США могут передать Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. По мнению авторов материала, такое количество ракет не изменит динамику войны.

У США имеется около 4150 ракет Tomahawk, но Киеву смогут выделить лишь несколько единиц. Также издание выдвинуло предположение, что Штатам могут понадобиться ракеты «для ударов по Венесуэле».

Власти США заявили, что сделают «крупное объявление» по поставкам вооружений для Украины 15 октября. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер напомнил, что президент Трамп отправил Украине лучшее оружие, в котором она остро нуждается.