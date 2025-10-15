«Последний шанс». На Украине назвали, чего ждет Зеленский от встречи с Трампом

Соскин: Зеленский использует встречу с Трампом как последний шанс для эскалации

Бывший советник президента Украины Олег Соскин раскрыл предполагаемый сценарий встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Такое заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, Зеленский будет пытаться использовать «последний шанс во что бы то ни стало втянуть Штаты в эту бойню с Россией». Передача крылатых ракет Tomahawk может стать инструментом для этой цели.

«Это риски колоссальные — для Америки и для Трампа. Зная это, думаю, не пойдет [на это]», — подчеркнул Соскин.

По его мнению, такие действия не соответствуют политической модели американского лидера.

Эксперт выразил уверенность, что Трамп осознает все возможные последствия. Соскин отметил нецелесообразность такого решения для Вашингтона.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что руководство США сделает «крупное объявление» по поставкам вооружений для Украины 15 октября.