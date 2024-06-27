«Никогда не видел такого». Житель Севастополя рассказал о необычных ранах от ATACMS

Пострадавшие при ракетном ударе в Севастополе получили необычные травмы. Раны от кассетных боеприпасов не кровоточили, несмотря на размер и большое количество осколков, сообщил РИА «Новости» владелец кафе на пляже «Учкуевка».

Мужчина имел медицинское образование и осматривал пострадавших. Он рассказал, что в живот девушки впился осколок размером 2,5 на 2,5 сантиметра. У еще одного человека фрагменты боеприпасов изрешетили все тело. При этом, по словам очевидца, он держался на ногах.

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. <…> Я уверен, что удар был сделан осознанно по мирному населению, потому что он производился именно в то время дня, когда на пляж приходит больше всего отдыхающих», — сказал собеседник агентства.

Военный хирург Владимир Хорошев объяснил журналистам, что такие ранения не редкость. Это связано с тем, что осколки не повредили крупные венозные и артериальные сосуды.

Атака на Севастополь произошла 23 июня. Украинские войска применили американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.