Один тяжело пострадавший человек в Севастополе пошел на поправку

На стационарном лечении в больницах Севастополя остались 47 пострадавших при ракетной атаке ВСУ, еще 22 увезли в Москву. Состояние одного пациента с тяжелыми травмами улучшилось, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«В настоящее время в больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Состояние одного взрослого пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести», — сказал он.

На лечение в Москву увезли 22 человека, в том числе 12 детей. Развожаев сообщил, что 12 пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии. Среди них двое детей, которых доставили в состоянии крайней степени тяжести.

Специалисты МЧС России обследовали пляжи, которые подверглись атаке ракетами ATACMS, и морское дно. RT сообщил, что они нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас.