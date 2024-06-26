Власти Севастополя анонсировали новые меры безопасности после удара ATACMS

Гражданские объекты в Севастополе впервые подверглись атаке кассетными боеприпасами. Власти предложили пересмотреть меры обеспечения безопасности с учетом угроз, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

Он сообщил, что в понедельник прошло заседание оперштаба с участием военных и силовиков. На нем обсудили меры, которые позволят минимизировать последствия таких атак в будущем.

«Штабом выработана программа действий, она требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте. Решения должны быть выверены, а главное — исполнимы», — сказал глава Севастополя.

Развожаев заявил, что 27 июня в закрытом режиме пройдет чрезвычайное заседание пленарного заседания Законодательного собрания. По его итогам выпустят постановление с мерами безопасности и дополнительного реагирования.

Удар ракетами ATACMS по Севастополю нанесли 23 июня, напомнил RT. По данным на утро 26 июня, в местных больницах оставались 47 пострадавших.