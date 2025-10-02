Никакой волшебной пилюли нет: в Кремле предупредили Украину

Песков вновь заявил, что ни одно оружие в мире не изменит положения ВСУ

Ни одно оружие, в том числе и ракеты Tomahawk, не сможет кардинально изменить для Украины положение на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину .

«Никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет», — подчеркнул он.

Если же все-таки США решатся на этот шаг, это станет новым витком напряженности, который потребует со стороны России адекватного ответа, добавил Песков.

Официальный представитель Кремля уже не первый раз отвечает на этот вопрос: в понедельник он заявил, что в Москве серьезно относятся к таким заявлениям, а сегодня днем пообещал и должную реакцию.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщал, что Владимир Зеленский действительно просил передать такие ракеты, но пока ответа не получил.