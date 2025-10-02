В Кремле пообещали отреагировать должным образом на передачу ВСУ «Томагавков»

Россия должным образом отреагирует, если США передадут Украине ракеты Tomahawk. Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Ранее Песков говорил, что в Кремле наслышаны о таких планах и относятся к заявлениям об этом очень серьезно, однако оружия, которое стало бы для Украины панацеей и переломило бы ситуацию на фронте, не существует.

Издание Responsible Statecraft сообщало, что Украина не сможет применять «Томагавки» против России, поскольку у нее нет таких технических возможностей, а запасы ракет и систем доставки у США слишком малы и ценны, чтобы ими жертвовать.