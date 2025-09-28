Келлог подтвердил просьбу Зеленского о ракетах Tomahawk

Келлог: решения о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk нет

Администрация президента США пока не ответила на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского о передаче крылатых ракет Tomahawk. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Он подчеркнул, что может подтвердить только просьбу Зеленского, адресованную главе Белого дома Дональду Трампу, о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

«Это решение пока не принято, но он об этом просил», — заявил Келлог.

Последнее слово о предоставлении крылатых ракет Tomahawk через страны НАТО на Украину останется за Трампом. Сейчас вопрос находится в стадии обсуждения, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он первым из официальных лиц подтвердил, что тему поднимали на встрече Трампа и Зеленского на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США. Это движущая сила его решений в сферах внешней политики и обороны», — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что предоставить другой комментарий до окончательного решения Трампа не может.