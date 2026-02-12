«Никакого соглашения». Зеленский признался в нежелании заключать мир

Украина не заинтересована в поспешном заключении мирного соглашения ради политики на невыгодных для себя условиях. В обратном случае лучше продолжать боевые действия, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Atlantic .

По его мнению, президент США Дональд Трамп инициировал мирный процесс ради собственной выгоды. Для него как для политика нет большей победы, чем остановить конфликт между Россией и Украиной. Это стало бы частью наследия и добавило республиканцам очки на промежуточных выборах в палату представителей.

Зеленский согласился с тем, что нужно как можно скорее остановить боевые действия. Но он не стал бы в спешке подписывать невыгодный для себя документ только ради политического решения.

«Я предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ принять плохое», — сказал президент Украины.

Он дал интервью незадолго до очередного раунда переговоров с американцами, которые пройдут в США 17 или 18 февраля. Стороны обсудят создание буферной зоны, контроль над ней и другие детали будущего соглашения.