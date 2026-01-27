Трамп испугался потери контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов

Промежуточные выборы, которые пройдут в 2026 году, действительно могут привести к тому, что республиканцы утратят контроль над конгрессом. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC .

«По статистике, когда президент побеждает, республиканцы проигрывают промежуточные выборы», — добавил он.

При этом у Трампа не сложились отношения даже с некоторыми однопартийцами.

Сенатор Тед Круз рассказал, что в апреле прошлого года, когда в США повысили пошлины, встречался с президентом и попросил его уйти в отставку.

В ответ американский лидер начал кричать и ругаться.

После этого Круз предсказал поражение республиканцев на выборах в палату представителей и регулярные попытки устроить Трампу импичмент.