Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 над территорией России
МИД Нидерландов разрешил ВСУ использовать F-16 в небе над Россией
Нидерланды не против того, чтобы Украина использовала переданные ими истребители F-16 над территорией России. Об этом сообщила глава МИД европейской страны Ханке Брюинс Слот. Ее слова привело издание Axar.az.
«Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия. Это общий принцип», — сказала министр.
По данным украинских журналистов, уже 10 европейских стран разрешили ВСУ использовать западное оружие для атак на территорию России. Среди таких государств — Литва, Латвия, Польша, Великобритания, Эстония, Чехия, Франция, Нидерланды, Швеция и Финляндия.
Французские журналисты при этом заявляли, что украинские войска неоднократно использовали западное оружие для ударов по России.