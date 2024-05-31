Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 над территорией России

МИД Нидерландов разрешил ВСУ использовать F-16 в небе над Россией

Нидерланды не против того, чтобы Украина использовала переданные ими истребители F-16 над территорией России. Об этом сообщила глава МИД европейской страны Ханке Брюинс Слот. Ее слова привело издание Axar.az .

«Если вы имеете право на самооборону, нет границ для применения оружия. Это общий принцип», — сказала министр.

По данным украинских журналистов, уже 10 европейских стран разрешили ВСУ использовать западное оружие для атак на территорию России. Среди таких государств — Литва, Латвия, Польша, Великобритания, Эстония, Чехия, Франция, Нидерланды, Швеция и Финляндия.

Французские журналисты при этом заявляли, что украинские войска неоднократно использовали западное оружие для ударов по России.