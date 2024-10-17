«Киевский диктатор». На Западе возмутились «бредовым планом» Зеленского

«План победы» украинского президента Владимира Зеленского оторван от реальности, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X . То, о чем он мечтает лидер Украины, никогда не случится, подчеркнул он.

«Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это», — написал журналист.

По его мнению, реальность больно ударит по Зеленскому. Все закончится катастрофическим провалом Украины.

Одним из пунктов «плана победы» стало приглашение государства в НАТО до окончания конфликта. Политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru заявил, что такое развитие событий сводится к нулю. Если Запад пригласит Украину в НАТО, то в России это моментально расценят как повод к войне. А НАТО эта война не нужна, подчеркнул эксперт.